 

Новосибирские футбольные фанаты обвинили красноярских во лжи после гибели одного из них

 24 ноября, 22:37
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Новосибирские футбольные фанаты обвинили красноярских во лжи после гибели одного из них
Баннер болельщиков ФК «Зенит», фото с сайта globallookpress.com

Фанаты новосибирского футбольного клуба «Сибирь» после гибели в Новосибирске болельщика красноярского «Енисея» Эдуарда Самышкина обвиняют оппонентов из соседнего миллионника во лжи, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября, ознакомившись с сообщением в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Самышкин погиб 18 ноября, когда группа красноярских фанатов приехала в Новосибирск, чтобы попытаться забрать отобранную у них ещё в сентябре болельщицкую атрибутику (флаги, шарфы). Судя по информации в соцсетях, красноярцы были атакованы превосходящей их по численности группой спортсменов в бойцовской экипировке, один из которых нанёс роковой удар в голову Эдуарду. В своей группе «ВКонтакте» новосибирские ультрас выразили соболезнование семье погибшего и написали, что распространяемая версия событий не соответствует действительности.

«К большому сожалению, некоторые люди используют эту общую для всех трагедию для распространения недостоверной информации и пиара. По очевидным причинам никто из участников не может опубликовать свою версию. Версия красноярска является полнейшим ... (неправдой — прим. Сиб.фм), написанным из мести или же под мусорским прессом», — говорится в сообщении Novosibirsk Ultras.

К этому посту авторы приложили короткий видеоролик, который, по их словам, должен продемонстрировать «сущность и честность красноярского движа». На видео несколько человек с битами атакуют безоружных новосибирских болельщиков на красноярском железнодорожном вокзале. Нападающим мешают полицейские, новосибирцы защищаются, выпинывая перед собой металлические кресла.

Напомним, в ноябре 2015 года фанаты футбольного «Енисея» и новосибирской «Сибири» устроили в центре Красноярска массовую драку после матча команд.

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