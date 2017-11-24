Новосибирские прокуроры нашли в интернете нелегальных торговцев трудовым стажем

Прокуратура Новосибирска в ходе мониторинга интернета обнаружила объявления о продаже заполненных трудовых книжек — клиентам предлагалось получить официальный документ с рабочим стажем в любой организации, в какой они пожелают, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения надзорного ведомства.

Согласно действующему законодательству, размещение в открытом доступе в интернете информации, побуждающей приобретать подложные документы, нарушает интересы государства и права неопределённого круга лиц. Согласно выводам прокуратуры, объявления о продаже фальшивых трудовых книжек нарушили ещё и право граждан «на гарантированную Конституцией РФ жизнь в правовом государстве».

Ведомство также напоминает, что статьёй 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку официальных документов. По результатам проверки прокурор Новосибирска направил в суд иски с требованием запретить распространение обнаруженных объявлений.

Напомним, в сентябре новосибирский суд запретил владельцу филина продавать его в интернете.