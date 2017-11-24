Новосибирское правительство изымет дома под строительство четвёртого моста

В Новосибирске снесут 11 домов ради строительства четвёртого моста через Обь, который будет платным; концессионное соглашение пока не заключено, но главный претендент известен., узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм из муниципального бюллетеня мэрии от 23 ноября.

На официальном сайте Новосибирска опубликован приказ «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области» за подписью начальника департамента имущественных и жилищных отношений НСО Романа Шилохвостова.

Земля понадобилась муниципалитету под строительство четвёртого моста, который соединит улицу Ипподромская и площадь Энергетиков. Всего будет изъято 11 участков, на которых расположены дома № 17, 20, 28, 44, 48, 50, 58, 68, 90, 94, 96 по улице Большая.

На вопрос, получат ли жильцы домов равноценное жильё, Шилохвостов не стал отвечать лично. Корреспондент Сиб.фм направил официальный запрос в пресс-службу правительства.

Ранее на круглом столе «Транспортная модель города Новосибирска, проблемы и перспективы было сказано, что концессионное соглашение о строительстве моста будет заключено 6 декабря. Концессионером станет «Сибирская концессионаая компания».

Напомним, в ноябре жители Новосибирска начали придумывать народное прозвище для четвёртого моста.