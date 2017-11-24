Омские заключённые строили дома для начальника колонии

Начальник колонии строил себе дом в посёлке Большая Горка Омской области и регулярно привлекал к работе заключённых, узнал 23 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

49-летний житель Омска в период работы на должности начальника ФКУ ЛИУ-2 УФСИН использовал заключённых в качестве бесплатной рабочей силы.

Кроме того, он использовал служебный автомобиль для доставки стройматериалов, а заключённых — для разгрузки машины. При этом он заставлял подчинённых вносить в журнал, что заключённые работали на центральной базе снабжения.

«Кроме того, в период с апреля 2014 года по июнь 2016 года начальник исправительного учреждения трижды получил через посредников в качестве взяток имущество (триммер бензиновый, сварочный аппарат и газонокосилку) на общую сумму около 20 тысяч рублей за общее покровительство некоторым осуждённым (предоставление им поощрений, а также попустительство по службе в части неприменения мер ответственности за нарушение режима отбывания наказания)», — передаёт пресс-служба ведомства.

По ходатайству прокурора обвиняемого отстранили от должности. Бывшему начальнику вменяется совершение пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей»), частью 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Вину в совершении преступлений он не признал, от дачи показаний отказался, однако частично возместил ущерб. Дело передано в суд.

Напомним, в ноябре полицейские в Бурятии для роста показателей заставили мужчину пить водку и носить патроны.