Отставной полковник в Забайкалье объявил голодовку из-за долгов за электричество

В городе Чите полковник запаса Владимир Палкин объявил бессрочную голодовку возле здания администрации Забайкальского края из-за долгов за свет, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения издания Zab.ru.

Мужчина начал голодать из-за долгов за свет, которые ему якобы незаконно насчитал «Читаэнергосбыт». Отмечается, что он живёт в частном доме.

фото с сайта zab.ru

«Голодовка объявлена в связи с несправедливостью и беззаконьем со стороны „МРСК Сибири“, „Читаэнергосбыта“ и Центрального районного суда Читы. Мне предъявляют претензию на 180 тысяч рублей незаконно, которые я должен заплатить „Читаэнергосбыту“, — цитирует издание Владимира Палкина. — У меня есть счетчик, введённый в эксплуатацию. На него есть все необходимые документы. По нему я плачу. В 70 метрах от дома они поставили счётчик свой, который не введён в эксплуатацию и никем не подписан. Они насчитали мне почти 200 тысяч рублей долга».

Палкин рассказал, что обращался «во многие компетентные органы Забайкальского края». Например, в Роспотребнадзоре ему сказали, что он не является потребителем. Корреспонденту Сиб.фм не удалось получить комментарий пресс-службы «Читаэенргосбыта».

Напомним, что в сентябре бывшие сотрудники Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты.