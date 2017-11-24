 

Прощание с уроженцем Красноярска Дмитрием Хворостовским пройдёт в концертном зале Москвы

 24 ноября, 21:42
подходящие темы
Прощание с уроженцем Красноярска Дмитрием Хворостовским пройдёт в концертном зале Москвы
Фото с сайта krskstate.ru

Концертный зал имени Чайковского в Москве станет местом прощания с всемирно известным уроженцем Красноярска — оперным певцом Дмитрием Хворостовским, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения ТАСС.

Траурная церемония пройдёт 27 ноября и продлится с 10:00 до 14:00. Кроме того, почитатели исполнителя могут оставить тёплые слова в книге памяти о нём, которая размещена в постоянном представительстве Красноярского края в Москве по адресу: Звонарский переулок, дом 9.

Министерство культуры Красноярского края сообщает, что в Красноярске на ступенях центрального входа в региональную филармонию установлена фотография Хворостовского, к которой горожане приносят цветы и зажжённые свечи. В память об исполнителе 26 ноября в красноярском Театре оперы и балета, на цене которого Хворостовский начинал певческую карьеру, любители классического искусства смогут бесплатно посетить премьерный показ оперы «Трубадур» Джузеппе Верди.

Народный артист России, почётный гражданин Красноярского края Дмитрий Хворостовский скончался в ночь на 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, с которым исполнитель боролся последние несколько лет.

Напомним, согласно завещанию Дмитрия Хворостовского его прах должен быть частично захоронен в Москве, частично — в Красноярске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ

За базар — на кичу?

 23 ноября, 11:47 • колонка
Алексей Федяров
правозащитник
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    