Прощание с уроженцем Красноярска Дмитрием Хворостовским пройдёт в концертном зале Москвы

Концертный зал имени Чайковского в Москве станет местом прощания с всемирно известным уроженцем Красноярска — оперным певцом Дмитрием Хворостовским, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения ТАСС.

Траурная церемония пройдёт 27 ноября и продлится с 10:00 до 14:00. Кроме того, почитатели исполнителя могут оставить тёплые слова в книге памяти о нём, которая размещена в постоянном представительстве Красноярского края в Москве по адресу: Звонарский переулок, дом 9.

Министерство культуры Красноярского края сообщает, что в Красноярске на ступенях центрального входа в региональную филармонию установлена фотография Хворостовского, к которой горожане приносят цветы и зажжённые свечи. В память об исполнителе 26 ноября в красноярском Театре оперы и балета, на цене которого Хворостовский начинал певческую карьеру, любители классического искусства смогут бесплатно посетить премьерный показ оперы «Трубадур» Джузеппе Верди.

Народный артист России, почётный гражданин Красноярского края Дмитрий Хворостовский скончался в ночь на 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, с которым исполнитель боролся последние несколько лет.

Напомним, согласно завещанию Дмитрия Хворостовского его прах должен быть частично захоронен в Москве, частично — в Красноярске.