 

Рабочие убирали траву газонокосилкой под снегом в Красноярске

 24 ноября, 19:13
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Рабочие убирали траву газонокосилкой под снегом в Красноярске
Фото с сайта pixabay.com

Жители Красноярска обсуждают видео, на котором газонокосильщики убирают траву на клумбе среди сугробов, узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик группы «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» поделился видеозаписью, на которой видно, как рабочие косят траву под снегом. По словам автора записи, это происходило 21 ноября на перекрёстке рядом с домом 110 по улице Дубровинского.

Действия газонокосильщика вызвали оживлённое обсуждение, большинство комментаторов сошлись на том, что бессмысленное задание рабочим дали, чтобы «освоить бюджет». Многие обвинили в этом нового мэра Красноярска, избранного в октябре. Однако некоторые видят рациональное зерно в этом поступке.

«Убирают кусты к зиме. Нормальный процесс. Чтобы из-под снега не торчало ничего, и снег удобнее убирать, кстати. Вам хоть делай всё красиво и чисто, хоть не делай», — написал один из подписчиков сообщества.

Напомним, в июне томские учёные научили агроробота косить траву.

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