 

Томские хирурги пересадили пациенту палец ноги на руку

 24 ноября, 16:32
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Томские хирурги пересадили пациенту палец ноги на руку
Фото с сайта pixabay.com

Пластические хирурги в Томской области провели операцию по пересадке мужчине палаца ноги на руку и спасли мужчину от инвалидности, узнал корреспондент Сиб.фм 24 ноября из сообщения пресс-службы томской областной клинической больницы.

«Пациент травматически разрушил первый палец на правой кисти при работе на циркулярной пиле. Мы провели реконструкцию правой кисти, пересадив второй палец со стопы в позицию первого пальца на кисти, и сделали кисть функциональной. Без пальца пациент работать не мог, потому что он правша, а у кисти после травмы отсутствовала функция захвата», — сообщил профессор, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии томской областной клинической больницы Александр Цуканов.

По словам врача, операция проходила в два этапа. Во-первых, когда пациент поступил в больницу после травмы, ему зашили рану на месте основания утраченного пальца микрохирургическим перфорантным лоскутом. Во-вторых, через четыре месяца ему выполнили микрохирургическую реконструкцию правой кисти. Трансплантация выполнялась двумя хирургическими бригадами одновременно в течение четырёх с половиной часов.

«Эта операция считается сложной в микрохирургической практике. Одна хирургическая бригада „забирала“ палец со стопы, другая готовила ложе для транспозиции этого пальца на кисть и непосредственно выполняла остеосинтез, сшивала мелкие пальцевые сосуды, нервы и сухожилия, чтобы трансплантированный палец прижился и стал функциональным», — рассказал Александр Цуканов.

На данный момент пациент проходит реабилитацию. После неё он сможет вернуться к работе на заводе. Операция была выполнена по программе ОМС бесплатно для пациента.

Напомним, что в ноябре новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем.

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