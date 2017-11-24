 

Заельцовский бор стал главной целью для захвата земли — мэрия Новосибирска

 24 ноября, 16:25
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Заельцовский бор стал главной целью для захвата земли &mdash; мэрия Новосибирска
заельцовский парк зимой, фото с сайта esosedi.ru

Мэр Новосибирска отчитался о сносе 95 самостроев и возвращении в казну 15 гектаров земли с 50 объектами коммерческой недвижимости, кадастровые ошибки привели к незаконной экспансии владельцев участков в Заельцовском бору, узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм на встрече Анатолия Локтя с журналистами.

Владельцы шести участков земли в Заельцовском бору попытались незаконно аннексировать землю города, сообщили в мэрии Новосибирска. По данным специалистов, с помощью «исправления ошибок кадастровых инженеров» владельцы прирезали к своим участкам дополнительную площадь.

«„Любимое“ место — Заельцовский бор. Пять из шести исков удовлетворены в первой инстанции, что позволило вернуть почти 16 гектаров земли в муниципальную собственность и отвоевать компенсацию ущерба в размере 70 млн рублей», — отметил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.

Несуществующий санаторий и административный корпус мог позволить компании «Росагроторг» занизить цену земельного участка в 4,6 гектара до 15 % от кадастровой стоимости. Суд удовлетворил иск мэрии и постановил выплатить компенсацию около 20 млн рублей в городскую казну, решение вступило в законную силу.

Внутренняя проверка подразделений мэрии и муниципальных предприятий на предмет использования земли прошла на четырёх тысячах объектов. В результате было выявлено 115 незаконных построек, суды постановили снести 95 из них. Около 50 объектов коммерческой недвижимости вернули в собственность города, также более 16 гектаров земли возвратили в собственность муниципалитета.

«Мы начнём инвентаризацию с Центрального округа, с самых дорогих участков земли в Новосибирске. Цель программы будущего года — предотвращение нарушений земельного законодательства, самозахвата, нецелевого использования и неучтённых земельных участков. Это позволит нам совершенно точно знать, как используется каждый метр земли в Новосибирске», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что в ноябре правительство Новосибирской области получило земельный участок с подстанцией «Академическая-2» для достройки.

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