 

Заводы Новосибирской области стали самым перспективным местом работы

 24 ноября, 17:46
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Заводы Новосибирской области стали самым перспективным местом работы
фото предоставлено пресс-службой «искитимцемента»

Новосибирские статистики отметили экономический рост в промышленности и общепите, зарплаты бюджетным работникам обрабатывающих производств выросли больше всего, узнал 24 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирскстата.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 1,5 % по сравнению с 2016 годом. Притом строительная отрасль просела на 16,8 %, а объёмы ввода жилья упали почти на четверть. Грузоперевозки снизились на 5,7 %, несколько уменьшилось сельскохозяйственное производство.

Зарплаты бюджетникам, занятым на обрабатывающем производстве, выросли больше всего — на 13, 4 %. Размер средней зарплаты Новосибирскстат не опубликовал, сославшись на требования о конфиденциальности по федеральному закону ФЗ от 29.11.07 № 282-ФЗ (статья 4, пункт 5 и статья 9, пункт 1).

Средняя зарплата бюджетника в Новосибирской области за январь — сентябрь 2017 года составила 30 481 рубль.

Также в структуре экономики на 12,9 % выросла сфера общепита, объём платных услуг населению увеличился на 3 %. При этом цены на платные услуги населению выросли больше всего — в среднем на 4,1 %.

Зарплаты работникам бюджетных гостиниц, столовых и других предприятий общепита выросли до 20 109 рублей в среднем, рост составил 4,4 %. Это самая низкая средняя зарплата бюджетникам, исходя из отчёта. Однако статистики ошиблись и написали на сайте Новосибирскстата: «Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании — 20 236 рублей».

Напомним, что в ноябре новосибирские власти направят 100 млн рублей на поддержку экспорта.

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