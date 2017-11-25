 

Царапины могут найтись и на пробирках иностранных олимпийцев — красноярская скелетонистка

 25 ноября, 13:48
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Царапины могут найтись и на пробирках иностранных олимпийцев &mdash; красноярская скелетонистка
Ольга Потылицына, фото с сайта globallookpress.com

Пожизненно отстранённая от участия в Олимпийских играх красноярская скелетонистка Ольга Потылицына призвала иностранных спортсменов не радоваться допинговому скандалу вокруг российской сборной, поскольку когда-нибудь подобные обвинения, основанные только на наличии царапин на пробирках с допинговыми пробами, могут быть выдвинуты и против них, узнал корреспондент Сиб.фм 25 ноября из сюжета телеканала RT.

О том, что Потылицына, занявшая на Олимпиаде в Сочи пятое место, пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх, стало известно 23 ноября. Сама спортсменка уверена, что никаких реальных доказательств её злоупотребления допингом у Международного олимпийского комитета нет, а все обвинения построены на словах одного человека — бывшего директора российского антидопингового центра Григория Родченкова.

По словам Потылицыной, у неё возникло впечатление, что решения МОК принимались заранее. Вместе с другими спортсменами, отстранёнными от игр и лишёнными медалей сочинской Олимпиады, она намерена обжаловать решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии, а также в гражданских судах.

На вопрос о том, как она лично относится к тому, что некоторые иностранные спортсмены с удовлетворением и радостью восприняли решение МОК относительно российских олимпийцев, Потылицына отметила, что принятое решение показало: ни один спортсмен не защищён от подобных обвинений.

«Конечно, они в первую очередь рады тому, что уберут соперников. Но они должны не забывать о том, что они вот сейчас радуются, а в такой же ситуации могут быть и они. Так же как и мы. Через энное количество лет им тоже могут предъявить, что у них царапины. И как они будут об этом доказывать? Как? Просто возьмут и скажут: „У вас царапины“» — отметила скелетонистка.

Напомним, 24 ноября стало известно, что двух золотых медалей сочинской Олимпиады лишился иркутский бобслеист Александр Зубков.

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