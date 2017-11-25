 

Тува потратит 1,3 млрд рублей на достройку спорткомплекса в посёлке с 17 тысячами жителей

 25 ноября, 12:14
были упомянуты
подходящие темы
Тува потратит 1,3 млрд рублей на достройку спорткомплекса в посёлке с 17 тысячами жителей
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, фото с сайта gov.tuva.ru

Правительство Тувы ищет подрядчика, готового не дороже чем за 1,36 млрд рублей завершить строительство спортивно-культурного комплекса, ведущееся с 2013 года, узнал корреспондент Сиб.фм 25 ноября из документации, размещённой на портале госзакупок.

Комплекс на семь тысяч зрителей строится в посёлке Каа-Хем в 14 километрах западнее столицы Тувы — города Кызыла. Этот населённый пункт фактически является пригородом столицы и население его интенсивно растёт — по данным за 2017 год, в посёлке проживает более 17,5 тысячи жителей. В последние годы периодически поднимается вопрос о вхождении Каа-Хема в состав Кызыла.

20 октября глава Минспорта РФ Павел Колобков в ходе рабочей встречи с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом заявил, что федеральный центр готов выделить средства на завершение строительства комплекса в Каа-Хеме, так как считает его одним из самых важных объектов для развития спорта в регионе.

«С учётом непростой финансовой ситуации, создавшейся на сегодняшний день в республике, правительство РФ приняло решение о том, что центр в Каа-Хеме должен быть достроен. Для этого в текущем и следующем годах будут выделены субсидии из федерального бюджета. Мы согласовывали все организационные вопросы, чтобы завершение строительства состоялось в 2019 году», — сообщил тогда министр.

По словам главы Тувы, каа-хемский центр станет первым подобным сооружением в республике. Семь тысяч зрителей в любой сезон смогут наблюдать за различными спортивными или культурными событиями.

Проектно-сметная документация, размещённая на сайте госзакупок, насчитывает около 30 объёмных документов, а подробное техническое задание расписано на 200 страницах, и в нём указаны даже такие детали, как характеристики электровыключателей. Особо подчёркивается, что объект должен быть сдан «под ключ» к 30 декабря 2019 года. Заявки от желающих заключить госконтракт принимаются до 6 декабря, сам аукцион будет проведён 11 декабря.

Напомним, до начала 2017 года около трёх тысяч жителей Каа-Хема в течение нескольких лет оставались без электроснабжения.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    