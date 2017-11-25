Тува потратит 1,3 млрд рублей на достройку спорткомплекса в посёлке с 17 тысячами жителей

Правительство Тувы ищет подрядчика, готового не дороже чем за 1,36 млрд рублей завершить строительство спортивно-культурного комплекса, ведущееся с 2013 года, узнал корреспондент Сиб.фм 25 ноября из документации, размещённой на портале госзакупок.

Комплекс на семь тысяч зрителей строится в посёлке Каа-Хем в 14 километрах западнее столицы Тувы — города Кызыла. Этот населённый пункт фактически является пригородом столицы и население его интенсивно растёт — по данным за 2017 год, в посёлке проживает более 17,5 тысячи жителей. В последние годы периодически поднимается вопрос о вхождении Каа-Хема в состав Кызыла.

20 октября глава Минспорта РФ Павел Колобков в ходе рабочей встречи с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом заявил, что федеральный центр готов выделить средства на завершение строительства комплекса в Каа-Хеме, так как считает его одним из самых важных объектов для развития спорта в регионе.

«С учётом непростой финансовой ситуации, создавшейся на сегодняшний день в республике, правительство РФ приняло решение о том, что центр в Каа-Хеме должен быть достроен. Для этого в текущем и следующем годах будут выделены субсидии из федерального бюджета. Мы согласовывали все организационные вопросы, чтобы завершение строительства состоялось в 2019 году», — сообщил тогда министр.

По словам главы Тувы, каа-хемский центр станет первым подобным сооружением в республике. Семь тысяч зрителей в любой сезон смогут наблюдать за различными спортивными или культурными событиями.

Проектно-сметная документация, размещённая на сайте госзакупок, насчитывает около 30 объёмных документов, а подробное техническое задание расписано на 200 страницах, и в нём указаны даже такие детали, как характеристики электровыключателей. Особо подчёркивается, что объект должен быть сдан «под ключ» к 30 декабря 2019 года. Заявки от желающих заключить госконтракт принимаются до 6 декабря, сам аукцион будет проведён 11 декабря.

Напомним, до начала 2017 года около трёх тысяч жителей Каа-Хема в течение нескольких лет оставались без электроснабжения.