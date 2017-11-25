Жительница Кузбасса после «воспитания» кружкой обвинила мужа в угрозе убийством

Полиция Кемеровской области задержала жителя города Белово, подозреваемого в избиении жены, которая отказалась подать ему воды для питья, узнал корреспондент Сиб.фм 25 ноября из сообщения регионального главка МВД.

О факте преступления стражам порядка сообщила сама пострадавшая, которая дозвонилась в дежурную часть и попросила наряд полиции прибыть к ней на дом, поскольку муж угрожает ей расправой.

Сотрудники МВД прибыли по указанному адресу и выяснили, что между супругами регулярно возникали семейно-бытовые конфликты, особенно после того, как глава семейства возвращался домой нетрезвым. В ходе очередного скандала дебошир взял на кухне металлическую кружку и несколько раз ударил ею жену по голове, угрожая убийством.

Полицейским, которые допросили подозреваемого, тот пояснил, что таким способом «воспитывал» непокорную женщину, которая в ответ на его просьбу отказалась подавать ему воду. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

Напомним, в июле кузбасские полицейские задержали жителя города Берёзовского, который поссорился с женой и начал делить при помощи казацкой шашки совместно нажитые стол, шкаф, телевизор и вазу.