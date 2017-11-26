Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул, узнал корреспондент Сиб.фм 26 ноября из сообщения РБК.

Дискуссия прошла в рамках Общероссийского гражданского форума. Кудрин отметил, что в регионах мэры и губернаторы часто воюют. Это наносит ущерб крупным городам (столицам регионов) — их бюджетная обеспеченность ниже среднего на 15 %, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.

«В России можно насчитать 20 точек, где „концентрируется“ вся жизнь страны — это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск», — приводит РБК слова Алексея Кудрина.

Напомним, что в мае 2016 года фонд «Медиастандарт» подготовил исследование критичности СМИ по отношению к главам регионов, согласно которому в пятёрку самых критичных регионов в России вошли Забайкальский край, Бурятия и Новосибирская область.