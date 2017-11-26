 

«Нелюбовь» новосибирского режиссёра Звягинцева стала лучшим фильмом кинофестиваля в Великобритании

 26 ноября, 12:29
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«Нелюбовь» новосибирского режиссёра Звягинцева стала лучшим фильмом кинофестиваля в Великобритании
Андрей Звягинцев. Фото Алёны Мартыновой

Картина «Нелюбовь» режиссёра из Новосибирска Андрея Звягинцева признана лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании, узнал корреспондент Сиб.фм 26 ноября из сообщения ТАСС.

Агентство отмечает, что поднявшись на сцену за призом — статуэткой «Золотой единорог», Звягинцев отметил важность подобных кинофестивалей.

«Эти культурные мосты, эти площадки для творчества — это то пространство, на котором нет санкций, нет противостояния, агрессии, а исключительно открытие новых миров, имён, идей и огня для жизни», — сказал Андрей Звягинцев.

Также «Золотого единорога» фильм получил за лучший сценарий, а Марьяну Спивак, исполняющую одну из главных ролей, члены жюри признали лучшей актрисой.

«Счастлив, что мы получили этот приз, — сообщил Звягинцев, комментируя победу в категории „Лучший сценарий“. — Благодарен моему коллеге — сценаристу Олегу Негину, с которым мы 17 лет дружны, съели не один пуд соли, с которым в запасе у нас три сценария как минимум. Уверен, что он без сомнения заслужил этот приз».

Напомним, что в октябре кинокартину новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» допустили к борьбе за звание лучшего фильма на иностранном языке престижного конкурса киноакадемии США «Оскар».

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