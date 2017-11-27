12 пожарных машин тушили автосервис в частном секторе Новосибирска

В частном секторе Октябрьского района Новосибирска на улице Бориса Богаткова горел автосервис, рассказала корреспонденту Сиб.фм 27 ноября главный специалист пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Фёдорова.

Подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что улица Бориса Богаткова на перекрёстке с улицей Белинского была перекрыта. Транспорту приходилось идти в объезд по соседним улицам. После того, как возгорание потушили, по дороге могли проехать только троллейбусы, потому что поперёк неё лежали пожарные рукава.

Также участники группы писали о том, что пострадали соседние дома, однако в пресс-службе ведомства информации об этом нет. Одного человека эвакуировали.

«Сообщение поступило в 6:43. В 6:49 пожарные приступили к тушению. В 7:40 они ликвидировали открытое горение. В связи с тем, что там плотная застройка в жилом секторе и была угроза распространения огня на соседние строения, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Поэтому было направлено 12 единиц техники. На данный момент сотрудники МЧС проводят разборку конструкций и пролив», — рассказала Наталья Фёдорова.

Напомним, что 21 ноября на остановке в Новосибирске загорелся автобус с пассажирами.