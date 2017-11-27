Бывший сотрудник ЮКОС и активист движения Ходорковского возглавил штаб Ксении Собчак в Томске

Команда телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении занять пост президента РФ, определилась с кандидатурой начальника штаба избирательной кампании в Томске, им стал 41-летний юрист Алексей Прянишников, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения штаба.

Томский штаб стал первым штабом команды Собчак в Сибири. К началу сбора подписей в поддержку телеведущей подобные структуры должны появиться минимум в 50 регионах страны, в том числе в шести регионах Сибири. На данный момент они сформированы в 43 городах.

О Прянишникове известно, что является членом федерального совета движения «Открытая Россия», основанного предпринимателем Михаилом Ходорковским, и координирует деятельность этого движения в девяти регионах Сибири. Он также руководит проектом «Открытое право» в Томске.

С 2003 по 2006 годы Прянишников работал генеральным директором в ЗАО «Инжиниринговый центр ЮКОС». После банкротства ЮКОСа в 2006 году он занялся предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и аренды недвижимости.

«Кампания Ксении Собчак в качестве кандидата на должность президента РФ интересна тем, что она ставит на повестку дня актуальные проблемы, такие как, например, несменяемость власти, а также даёт правильную оценку текущей внутриполитической ситуации и причинам внешнеполитических проблем РФ. Считаю, что основную часть аудитории, к которой адресована кампания, составляет молодёжь, образованные активные люди», — прокомментировал своё назначение сам Прянишников.

При сборе подписей в поддержку Собчак глава томского штаба намерен уделить особое внимание работе со студенческой аудиторией.

Напомним, в октябре бывший вице-мэр алтайского города Бийска Андрей Нагайцев заявил о желании перед своим выдвижением в президенты встретиться с Владимиром Путиным по примеру Ксении Собчак.