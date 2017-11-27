 

Бывший ректор омского вуза пойдёт под суд за непроведённый конкурс красоты

 27 ноября, 15:13
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Бывший ректор омского вуза пойдёт под суд за непроведённый конкурс красоты
Фото с сайта pixabay.com

Следователи передадут в суд уголовное дело в отношении бывшего ректора Омского государственного педагогического университета за присвоение и растрату бюджетных средств, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

По данным ведомства, в 2015-2016 годах руководитель ОмГПУ подписал 15 контрактов с коммерческими организациями. Отмечается, что их руководители были лично знакомы с ректором. Компании должны были выполнить работы по созданию студии молодёжного телевидения вуза, провести конкурс красоты «Мисс университет», а также «мероприятия по введению первокурсников в студенческую жизнь».

«Фактически работы выполнены не были, а услуги не оказаны. Тем не менее, денежные средства общей суммой около 5 млн рублей были перечислены коммерческим структурам, руководители которых впоследствии полученные денежные средства передали обвиняемому», — сказано в сообщении.

Следствие считает, что федеральному бюджету был причинён ущерб в крупном размере. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), вину фигурант дела не признал.

Напомним, что в мае бывший ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске Владимир Кирничный был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в многолетних поборах со своих подчинённых.

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