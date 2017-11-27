Ударивший ребёнка директор школы в посёлке под Красноярском попал под уголовное преследование

Следком Красноярского края возбудил уголовное дело в отношении директора школы в посёлке Тинском, мужчина подозревается в том, что несколько раз ударил одного из учеников головой о стену, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения ведомства.

Инцидент произошёл 13 октября, когда директор проводил с учениками седьмого класса воспитательную беседу на тему их плохого поведения. Затем возникла словесная перепалка, переросшая в физическое насилие.

«В ходе беседы у директора произошёл словесный конфликт с одним из учеников, во время которого он ударил подростка ладонью по лицу, по шее и два раза ударил мальчика головой о стену. Во время произошедшего в кабинете находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший ребёнок рассказал о конфликте матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — сообщил следком.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, ребёнку назначена судебно-медицинская экспертиза, запланирован допрос директора. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре в Иркутской области учитель получил сотрясение мозга на уроке после удара стулом.