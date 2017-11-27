 

Ударивший ребёнка директор школы в посёлке под Красноярском попал под уголовное преследование

 27 ноября, 20:17
подходящие темы
Ударивший ребёнка директор школы в посёлке под Красноярском попал под уголовное преследование
Фото с сайта globallookpress.com

Следком Красноярского края возбудил уголовное дело в отношении директора школы в посёлке Тинском, мужчина подозревается в том, что несколько раз ударил одного из учеников головой о стену, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения ведомства.

Инцидент произошёл 13 октября, когда директор проводил с учениками седьмого класса воспитательную беседу на тему их плохого поведения. Затем возникла словесная перепалка, переросшая в физическое насилие.

«В ходе беседы у директора произошёл словесный конфликт с одним из учеников, во время которого он ударил подростка ладонью по лицу, по шее и два раза ударил мальчика головой о стену. Во время произошедшего в кабинете находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший ребёнок рассказал о конфликте матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — сообщил следком.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, ребёнку назначена судебно-медицинская экспертиза, запланирован допрос директора. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре в Иркутской области учитель получил сотрясение мозга на уроке после удара стулом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
 20 ноября, 10:25 • репортаж

Волшебная страна мороженого

Первые маленькие участники «Замороженной экспедиции» узнали, как делается эскимо «Золотой стандарт», и съели его «...столько, сколько хочешь, а в конце — даже уже и не хочешь!»

Помощи ждать не от кого

 16 ноября, 11:44 • колонка
Анна Юдина
мама двух детей-аутистов
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    