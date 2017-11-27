Врио губернатора Омской области отправил в отставку министра транспорта

27 ноября на срочном совещании глава региона отстранил от должности министра промышленности и транспорта Александра Докучаева, а также попросил его первого заместителя написать заявление об увольнении по собственному желанию; причиной решения стала транспортная катастрофа, в результате которой автобусное сообщение в отдалённых районах Омской области полностью прекратилось, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения пресс-службы правительства региона.

На совещании врио губернатора напомнил о ситуации, которая произошла 20 ноября, тогда поставщик топлива — «Газпромнефть» заблокировал топливные карты, в результате чего 300 автобусов компании перевозчика «Омскоблавтотранс» не смогли выйти в рейс. Глава региона поручил министру транспорта решить проблему, однако на совещании так и не услышал подходящего предложения.

«То, что произошло в области — преступно. Вина полностью лежит на Министерстве промышленности и транспорта. Они знали заранее, что предприятие встанет, никого об этом не уведомили — ни губернатора, ни правительство. И в итоге мы получили трагедию, когда тысячи, десятки тысяч людей остались на холодной улице, на остановках, без возможности перемещаться по области», — заявил Александр Бурков.

Общий долг предприятия превышает 260 млн рублей, между тем автобусы «Омскоблавтотранса» обслуживают две трети маршрутов в районах Омской области. Врио губернатора высказал обеспокоенность ситуацией: чтобы решить проблему, необходимо предпринимать меры, а деньги на погашение долга придётся выделять в ущерб другим сферам деятельности правительства.

«Это одно из крупнейших предприятий нашего региона, 1 200 работников. Чтобы они остались сегодня на улице, мы допустить не можем. Как не можем допустить и того, чтобы оставить область без пассажирского транспорта. Придётся искать средства и направлять их на поддержку „Омскоблавтотранса“», — отметил Александр Бурков.

Напомним, что 5 ноября врио губернатора Омской области добился получения дотаций для региона в размере 8,5 млрд рублей.