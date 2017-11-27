 

Канадский хоккеист Даррен Диц расстроился, что не встретил в Новосибирске медведя

 27 ноября, 09:13
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Канадский хоккеист Даррен Диц расстроился, что не встретил в Новосибирске медведя
Фото с сайта globallookpress.com

Защитник казахстанской команды «Барыса», канадец Даррен Диц сказал, что надеялся увидеть в Новосибирске медведя, но не встретил ни одного, из-за чего ему стало грустно, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Чемпионат.com» 27 ноября.

После двух сыгранных неудачных матчей «Барыса» в Новосибирске Даррен Диц дал интервью порталу.

«Вы знаете, я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью. Что же касается мороза, то в столице Сибири оказалось теплее, чем в моём родном городе в Канаде. Я уже прикалывался над друзьями, посылая сообщения про погоду», — поделился впечатлениями о Сибири Диц.

24-летний канадец сыграл в 24 матчах в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. Сезон-2017/2018 стал для него первым в КХЛ. Раньше он выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Техас Старс», но опыта выступлений за национальную сборную Канады он не имеет.

Напомним, в ноябре медведь забрал у охотника два ружья и бесследно скрылся от полиции.

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