 

Красноярские учёные придумали «живучую» батарею для смартфонов

 27 ноября, 14:41
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Красноярские учёные придумали «живучую» батарею для смартфонов
фото с сайта grapheneentrepreneur.com

Учёные Красноярского института физики СО РАН предложили способ устройства литий-ионных батарей, который позволит им дольше держать заряд и значительно увеличить срок службы аккумуляторов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения пресс-службы института.

Применение наноматериала для создания литий-ионных батарей, которые установлены в большинстве современных смартфонов и электромобилях, позволит повысить ёмкость аккумуляторов до 569 мАч на один грамм анодного материала. Это почти в два раза больше, чем у графита, который используется сейчас.

«Предложенный композит представляет собой двухмерную структуру из двух разнородных слоёв — графена и дисульфида ванадия. Толщина такой пластины составляет порядка одного нанометра. Мы показали, что ионы лития могут связываться не только на поверхности такого материала, но и в межслоевом пространстве, что в конечном итоге приводит к его высокой удельной ёмкости», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории физики магнитных явлений Института физики ФИЦ КНЦ СО РАН Максим Высотин.

Исследование проводили учёные из Красноярского научного центра, Сибирского федерального университета и их московские коллеги из Нацонального технологического университета. Результаты их работы были опубликованы в международном научном журнале The Journal of Physical Chemistry.

Литий-ионные аккумуляторы работают на основе перемещения заряженных частиц. Когда ионы лития перемещаются от катода (минус) к аноду (плюс), батарея заряжается, затем они постепенно перемещаются обратно. Со временем аккумулятор теряет возможность эффективно перемещать электроны, но учёные выяснили, что использование графена в связке с дисульфидом ванадия обеспечивает как хороший перенос электронов, так и механическое упрочнение конструкции.

Напомним, что в январе 2015 года сотрудник Иркутского государственного технического университета выиграл грант правительства Словакии на изучение газоразделительных мембран на основе графена.

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