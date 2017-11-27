Красноярские власти не определились с местом захоронения праха Дмитрия Хворостовского

Решение о том, где именно в Красноярске будет захоронена часть праха уроженца города Дмитрия Хворостовского, до сих пор не принято, власти рассматривают несколько вариантов, узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения пресс-службы правительства края.

Церемония прощания со всемирно известным оперным исполнителем прошла в Москве, в концертном зале имени Чайковского, на гражданскую панихиду собрались родные, друзья, коллеги, а также сотни поклонников Хворостовского. Согласно завещанию, тело исполнителя будет кремировано и часть праха захоронят 28 ноября на Новодевичьем кладбище Москвы, а другую часть доставят в Красноярск.

Как заявил принявший участие в церемонии прощания врио губернатора Красноярского края Александр Усс, решение, принятое Хворостовским относительно разделения своего праха, является «дополнительным свидетельством его любви и уважения к своей малой родине».

«Сейчас по инициативе общественности, друзей и родных артиста рассматриваются разные варианты увековечивания его имени в городе Красноярске. В частности, рассматривается возможность присвоения его имени Красноярскому государственному институту искусств, который он окончил, либо Красноярскому государственному театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Кроме того, рассматривается идея создания на набережной Енисея мемориала Дмитрия Хворостовского. Капсула с прахом будет помещена в один из избранных мемориальных объектов», — рассказал врио главы региона.

Напомним, незадолго до кончины Хворостовского его имя упоминалось в скандале с хищениями в красноярской филармонии, обнаруженными ФСБ.