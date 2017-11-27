Красноярский университет стал вторым центром изобретательности в России

Сибирский федеральный университет занял второе место в рейтинге изобретательности российских вузов, НГУ вошёл в десятку лучших, узнал 27 ноября корреспондент Сиб.фм из рейтинга аналитического агентства «Эксперт».

Девять сибирских университетов вошли в рейтинг изобретательности среди 52 вузов России. Аналитики медиахолдинга «Эксперт» решили наглядно показать, что взлёт числа научных публикаций вовсе не означает рост количества разработок, и что даже лицензированная разработка не обязательно является инновацией.

Сибирский федеральный университет в Красноярске занял второе после МГУ место в рейтинге изобретательности. Главным преимуществом стало то, что практически 100 % технологий были запатентованы за рубежом. Более половины всех патентов вуза — зарубежные, что сочетается с общим высоким числом патентов и большой долей действующих патентов.

Рейтинг 2017 года был построен на основе патентных систем ФИПС, Google Patents и Patent Lens и их данных за пять лет. «Эксперт» рассчитывал общий балл университета с помощью нормализованных значений рассматриваемых показателей, взвешенных на их вес в общем рейтинге.

НГУ оказался в группе 8-11 мест рейтинга изобретательности вузов. Конкурентными преимуществами стала 100 % доля действующих патентов, подавляющее число которых были созданы в коллаборации с другими вузами.

Томский госуниверситет и Омский государственный технический ниверситет поделили 15-е и 16-е места в рейтинге. Оба вуза запатентовали множество изобретений, но ТГУ отметился сотрудничеством с компаниями, а ОмГТУ отличился тем, что продал 100 % патентов.

Кемеровский госуниверситет занял 17-19 места за счёт высокой доли действующих патентов. Практически все изобретения были созданы в коллаборации с другими вузами и академиями.

Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники занял 24-29 места за счёт числа патентов и огромной доли действующих патентов. Томский политех также занял 24-29 места рейтинга из-за большого количества патентов, многие изобретения были созданы в коллаборациях с компаниями нефтегазовой отрасли.

Новосибирский государственный технический университет занял 30-32 места с индексом в 18,7. НГТУ отметился количеством и высокой долей действующих патентов.

Бурятский государственный университет занял 44-48 места с индексом изобретательности в 15,2 за счёт высокой доли действующих патентов и доли патентов в коллаборациях с другими вузами.

Напомним, что в ноябре девять сибирских вузов вошли в международный рейтинг университетов стран БРИКС.