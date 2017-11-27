 

Мэрия ищет проектировщика для перестройки кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева

 27 ноября, 18:51
подходящие темы
Мэрия ищет проектировщика для перестройки кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева
Фото с сайта nsknews.info

На сайте госзакупок открылся конкурс на выполнение генерального проектирования капитального ремонта здания по улице Максима Горького, 52; из бюджета выделили 11 млн рублей на преобразование здания кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева, об этом узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября на сайте госзакупок.

13 января 2017 года начальник департамента культуры Анна Терешкова объявила, что новосибирский театр Афанасьева вскоре переедет на новую площадку: в здание кинотеатра «Пионер», который по решению суда освободил бывший арендатор в апреле того же года. Тогда Терешковой заявила, что зрители смогут посетить театр в его новом доме в 2018 году.

Согласно сайту госзакупок, заявки на выполнение работ принимаются до 7 декабря, решение департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска примет 11 декабря. Проект переустройства здания на улице Максима Горького, 52 будет согласован с начальником департамента культуры Анной Терешковой и создателем театра Сергеем Афанасьевым.

Кинотеатр «Пионер» был построен в 1935 году и до 1941 года назывался «Юнгштурм». В 1945 году произведён капитальный ремонт здания и реконструкция по проекту архитектора Константина Леонова. В 2016 году Арбитражный суд Новосибирска поставил, что арендатор муниципального здания кинопрокатчик «Артсайнс синема дистрибьюшн» должен покинуть «Пионер» и передать его театру Афанасьева.

Напомним, что 16 января 2017 Анна Терешкова заявила, что переезд театра Афанасьева решено отложить на два года.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 ноября, 12:51 • репортаж

Просто погас свет

Репортаж с последнего спектакля театра La Pushkin — о неклассическом театре, цене билетов на выбор и актёров, которые ушли.
 11 ноября, 15:59 • тест

Тест: Короткометражки или комедии?

Что вы знаете об Италии? А об итальянском киноискусстве? Давайте проверим и найдём тот жанр итальянских картин, представленных на кинофестивале RIFF в «Победе», который вам надо изучить обязательно.
 8 ноября, 17:18 • статья

Свалиться в пучину ада

Почему фильмы Тарковского и Климова стоит посмотреть ещё раз — отреставрированными на большом экране — и как режиссёры запечатлели время.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    