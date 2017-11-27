Мэрия ищет проектировщика для перестройки кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева

На сайте госзакупок открылся конкурс на выполнение генерального проектирования капитального ремонта здания по улице Максима Горького, 52; из бюджета выделили 11 млн рублей на преобразование здания кинотеатра «Пионер» в театр Афанасьева, об этом узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября на сайте госзакупок.

13 января 2017 года начальник департамента культуры Анна Терешкова объявила, что новосибирский театр Афанасьева вскоре переедет на новую площадку: в здание кинотеатра «Пионер», который по решению суда освободил бывший арендатор в апреле того же года. Тогда Терешковой заявила, что зрители смогут посетить театр в его новом доме в 2018 году.

Согласно сайту госзакупок, заявки на выполнение работ принимаются до 7 декабря, решение департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска примет 11 декабря. Проект переустройства здания на улице Максима Горького, 52 будет согласован с начальником департамента культуры Анной Терешковой и создателем театра Сергеем Афанасьевым.

Кинотеатр «Пионер» был построен в 1935 году и до 1941 года назывался «Юнгштурм». В 1945 году произведён капитальный ремонт здания и реконструкция по проекту архитектора Константина Леонова. В 2016 году Арбитражный суд Новосибирска поставил, что арендатор муниципального здания кинопрокатчик «Артсайнс синема дистрибьюшн» должен покинуть «Пионер» и передать его театру Афанасьева.

Напомним, что 16 января 2017 Анна Терешкова заявила, что переезд театра Афанасьева решено отложить на два года.