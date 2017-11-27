 

Новосибирские учёные предложили очистить Таиланд от промышленных отходов

 27 ноября, 13:25
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Новосибирские учёные предложили очистить Таиланд от промышленных отходов
Фото пресс-службы НГУ

Экономисты новосибирского госуниверситета посоветовали тайским промышленникам превратить отходы производства более 12,7 млн тонн крахмала тапиоки в корма и основу грибных ферм, узнал 27 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Специалисты Центра продовольственной безопасности НГУ решили проблему с отходами производства крахмала из тапиоки. Учёные проанализировали данные более 60 фабрик с объёмом производства более 12,7 млн тонн в год.

Учёные считают производство кормов для животных и субстрата для грибных ферм альтернативой складированию очисток. Первый способ позволит повысить эффективность более трёх миллионов домашних хозяйств, второй — увеличить объём производства грибов с экономической стоимостью более 20,5 млн долларов США.

«Стремительный рост промышленного производства крахмала из тапиоки приводит к резкому росту экологических рисков в условиях жаркого и влажного климата. Таиланд сейчас — самый крупный экспортёр крахмала тапиоки в мире с рыночной долей 70 %», — рассказала заведующая Центром продовольственной безопасности НГУ Юлия Отмахова.

Исследование стало междисциплинарным научным проектом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и менеджмента отходов, результаты будут интересны тайским инвесторам и политикам. Аналитическая статья была опубликована в международном научном издании Waste Management & Research.

Напомним, что в ноябре пивовары отказались от мусорных полигонов Новосибирска ради полной переработки тары.

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