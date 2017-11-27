 

Новосибирское «Яблоко» проведёт митинг «За свободу митингов!»

 27 ноября, 13:47
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Новосибирское «Яблоко» проведёт митинг «За свободу митингов!»
Фото Тимофея Ушакова

Отделение партии «Яблоко» в Новосибирске 10 декабря на площади Ленина проведёт митинг «За свободу митингов!», узнал корреспондент Сиб.фм 27 ноября из сообщения в группе регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что митинг согласован с мэрией. Организаторы хотят привлечь внимание органов власти к «соблюдению конституционного права граждан на свободу собраний, митингов, шествий, пикетов».

«Когда власть перестаёт решать наши насущные проблемы, нам, гражданам, приходится выходить на улицу требовать от высоко сидящих „чинуш“ справедливости и законности. Но и эту возможность они у нас потихоньку отнимают, манипулируя законодательством, используя своё привилегированное положение власти», — сказано в сообщении.

Организаторы приглашают политические движения, общественные объединения, гражданских активистов. Они призывают использовать флаги и символику.

«У нас за последний год произошло очень много неприятных прецедентов. Это касается, например, тех пикетов и митингов, которые заявляли сторонники Алексея Навального, митингов против „мусорной концессии“ и повышения тарифов ЖКХ. У нас стараются такие протестные мероприятия убрать подальше из центра. Мы предполагаем, это связано с выборами президента. Чиновники „вычищают поляну“, чтобы люди не видели недовольных происходящим в городе», — рассказала председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина.

Напомним, что в сентябре мэрия Новосибирска запретила общественникам проводить митинг против строительства мусоросортировочных заводов возле оперного театра, объяснив это культурным статусом учреждения.

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