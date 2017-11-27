«Последний богатырь» из Красноярского края стал героем самого кассового фильма в истории России

Уроженец Минусинска Красноярского края Виктор Хориняк исполнил главную роль в российском блокбастере Disney, фильм собрал 1,68 млрд рублей в первый месяц, узнал 27 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Бюллетеня кинопрокатчика».

Российский фильм-сказка «Последний богатырь» обогнал военную драму 2013 года «Сталинград» по сборам в первый месяц проката. Проект режиссёра Дмитрия Дьяченко и компании Disney заработал более 1,68 млрд рублей с 26 октября. Прокатчиком ленты в более чем 130 странах мира выступило дочернее подразделение The Walt Disney Studios.

Звезда российских сериалов Виктор Хориняк родился в городе Минусинске Красноярского края. Будущий актёр учился в Норильском кадетском корпусе, затем окончил школу-студию МХАТ и попал в МХТ имени Чехова. Популярность ему принесла роль бармена в сериале «Кухня» с 2012 по 2016 год.

«Любимую сказку „Иван — крестьянский сын“ я „передал“ по наследству. Он тоже любит это произведение. Ещё мне в детстве нравилась сказка „Мальчик с пальчик“, самый любимый — „Каникулы Бонифация“ режиссёра Федора Хитрука», — признался изданию «Вокруг кино» Виктор Хориняк.

В десятку рейтинга самых кассовых фильмов попали также анимационные фильмы «Три богатыря. Ход конём» и «Три богатыря. На дальних берегах».

Напомним, что в марте «Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности за всю историю хостинга.