Правозащитники призвали расследовать пытки в сибирских колониях

На съезде правозащитников в Москве была подписана резолюция «В защиту прав человека» — они обратились к правоохранителям с просьбой расследовать пытки в колониях в Кемеровской области и Красноярском крае, узнал 27 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Всего в списке правозащитников оказалось 10 регионов, в которых, по их информации, практикуются массовые избиения и пытки. На съезде в Москве была представлена резолюция от имени главы Московской Хельсинкской группы, члена Совета по правам человека Людмилы Алексеевой и руководителя движения «За права человека» Льва Пономарёва. Активисты потребовали расследовать и пресечь подобные правонарушения.

«В России есть несколько десятков „пыточных зон“, отправкой в которые пугают заключённых, пытающихся бороться за своё достоинство и права... Только в этом году правозащитники получили информацию о пытках из колоний в десяти регионах — Карелии, Мордовии, Кировской, Свердловской, Брянской, Ярославской, Кемеровской и Тверской областей и Красноярского края», — цитирует информагентство резолюцию правозащитников.

Кроме того, авторы резолюции настаивают на расформировании «Центра „Э“», так как «под прикрытием борьбы с экстремизмом происходит ущемление прав и свобод российских граждан».

«По сути центр „Э“ МВД России выполняет функции Пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их. Возможно, функции были переданы от ФСБ к МВД, чтобы избежать прямых исторических параллелей. Как стало известно из недавних публикаций в СМИ, центр „Э“ не только преследует идеологических оппонентов, но и курирует провластные бандформирования, например, движение SERВ», — цитирует «Новая газета» слова Льва Пономарёва.

Напомним, в ноябре подозреваемая в убийстве жительница Бурятии пожаловалась на пытки пакетом.