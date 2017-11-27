 

Томские геологи провели бурение нефтяной бездны для мирового рекорда

 27 ноября, 16:11
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Томские геологи провели бурение нефтяной бездны для мирового рекорда
Фото платформы «Орлан» с сайта rosneft.ru

Два выпускника томского политеха контролировали выполнение геологической программы и точность бурения самой глубокой в мире нефтяной скважины более 13,5 километра в проекте «Сахалин-1», узнал 27 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Томские сотрудники «Роснефти» помогли установить третий мировой рекорд на нефтяной платформе «Орлан» в Охотском море. Выпускники Томского политехнического университета работали с подрядчиками международного проекта «Сахалин-1».

Нефтяники пробурили самую длинную в мире нефтяную скважину длинной около 15 километров за четыре месяца. Скважина под номером 05РД относится к категории сверхсложных, её отход от вертикали составляет 14 129 метров. Бурение скважин с большим отходом от вертикали позволяет не строить ещё одну нефтяную платформу, сэкономив средства и снижая вред экологии.

Аспирант Томского политеха и сотрудник «Роснефти» Грачик Еремян контролировал выполнение геологической программы, работу подрядчиков по геологическим измерениям и детальное исследование строения разреза скважины с помощью геофизических приборов. Выпускник ТПУ и сотрудник компании Schlumberger Дмитрий Чернобай отвечал за измерения и каротаж во время бурения.

«Весь процесс бурения этой „скважины-рекордсмена“ занял почти четыре месяца. Наша задача заключается в том, чтобы бурение скважины прошло успешно и безопасно, в соответствии с геологической программой», — сообщил Грачик Еремян.

Нефть, добытая на платформе «Орлан», поступает на погрузочный терминал незамерзающего порта в Хабаровском крае. Высококачественную нефть бренда «Сокол» из Охотского моря называют sweet oil и продают в Южную Корею, Китай, Таиланд и Японию. С начала запуска проекта отгружено более 900 танкеров, в бюджет РФ уже поступило более 838 млрд рублей.

Напомним,что правительство РФ одобрило налог на прибыль нефтяных месторождений, который позволит развивать скважины в Сибири.

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