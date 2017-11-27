 

Жительница Омска лишилась сумки за 20 тысяч рублей в фитнес-клубе

 27 ноября, 07:07
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Жительница Омска лишилась сумки за 20 тысяч рублей в фитнес-клубе
Фото Алёны Мартыновой

Полицейские вычислили женщину, укравшую сумку стоимостью 20 тысяч рублей у посетительницы фитнес-клуба в Омске, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной полиции 27 ноября.

О краже сумки в полицию сообщила 19-летняя жительница Омска. Девушка рассказала, что она пришла заниматься в фитнес-клуб на улице Фрунзе, свои вещи оставила в раздевалке, но забыла закрыть шкафчик. После тренировки она обнаружила, что из шкафчика пропала её сумка известного бренда стоимостью 20 тысяч рублей, в которой также были банковские карты и водительское удостоверение.

Полицейские проверили списки клиентов тренажёрного зала, приходивших в этот день на занятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 32-летняя жительница Омской области. Оперативники задержали её дома, сумку изъяли. Как пояснила подозреваемая, содержимое сумки она выкинула в мусорный контейнер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в сентябре дворник в городе Берёзовском Кемеровской области украл у пожилого мужчины сумку, в которой были кулинарные рецепты, собранные за несколько лет.

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