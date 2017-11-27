 

Зрителей попросили не снимать Ника Вуйчича на шоу в Новосибирске

 27 ноября, 08:52
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Зрителей попросили не снимать Ника Вуйчича на шоу в Новосибирске
Фото Валентина Копалова

Знаменитый австралийский оратор Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног, выступил в Новосибирске с уникальным мотивационным шоу «Жизнь без границ», сообщил корреспондент Сиб.фм 27 ноября.

Впервые за Уралом, в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», 26 ноября состоялось шоу Ника Вуйчича, на которое собралось около пяти тысяч человек. В этот день Вуйчич посетил центр «Дельфиния», где для него и детей из детских домов и интернатов морские артисты показали благотворительное цирковое представление.

Перед выходом оратора ведущий попросил зрителей не отвлекаться на съёмку, чтобы не пропустить важные слова. Во время шоу контролёры подходили к каждому, кто пытался сфотографировать или записать на видео оратора. Журналистам тоже было велено прекратить съёмку.

Ник Вуйчич поделился с залом своей историей, как ему удалось стать тем, кто он есть сейчас. Одно из главных правил, по его словам, — ни в коем случае нельзя предавать свои мечты и сдаваться, опускать руки. Нужно уверенно глядеть своим страхам в глаза и двигаться вперёд — никто не добивается успеха, не потерпев неудач.

«Не слушай тех, кто говорит о тебе плохо, слушай себя: ты прекрасен, прекрасен, прекрасен!» — сказал он.

Фото Алёны Мартыновой

Родители с малых лет приучили его быть самостоятельным — например, не покупали того, что он просил. Сын должен был заработать, сделав что-то по дому — так он научился пылесосить. Чтобы выступить с первым шоу, будущему оратору пришлось пережить отказы в 52 школах, в 53-й согласились.

Раньше в конце каждого выступления Ник Вуйчич обнимался со всеми желающими. Но теперь, как он признался журналистам, из-за проблем со спиной вынужден воздержаться от этого — может осилить не более 50 объятий.

«Самое страшное, что когда я кого-то обнимаю, этот кто-то может меня взять и унести к себе домой», — шутил он со сцены.

Фото Алёны Мартыновой

Среди зрителей — самые преданные поклонники Ника Вуйчича в Новосибирске: 12-летние тройняшки Андрей, Пётр, Павел Ароновы с диагнозом ДЦП.

«Нам помогли с билетами, — рассказала их мама Екатерина Аронова. — Мы были полтора года назад на выступлении Ника в Москве. И когда я узнала, что он приезжает в Новосибирск, то сразу же созвонилась с организаторами — „Мастерской счастья“ — и они выделили на трёх моих сыновей и трёх сопровождающих бесплатные билеты. В первый раз перед выступлением Ника я волновалась — мои мальчики впечатлительные и ранимые.

Я думала, что у них будет жалостно-сентиментальное отношение — они же видят внешнее состояние. Но это было очень воодушевляюще и вдохновляюще.

Мальчишки пошли обниматься с Ником, только Андрюша тогда расстроился за Ника».

Ник Вуйчич — австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей. Несмотря на заболевание, он получил два университетских образования, стал успешным бизнесменом, отцом двух сыновей, научился плавать, работать на компьютере и писать, кататься на скейтборде, освоил сёрфинг. Через месяц они с супругой ожидают ещё двойню.

За всё время Ник Вуйчич провёл более трёх тысяч выступлений в 83 странах перед восьми миллионами человек.

Напомним, в январе 2015 года новосибирский альпинист на протезе совершил восхождение на вершину Юбилейная Северо-Чуйского хребта в Горном Алтае, находящуюся на 3,5 тысячи метров над уровнем моря.

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