Бурятия, Забайкалье и Иркутская область попали в десятку самых пьющих регионов России

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) составили рейтинг трезвости; Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край попали в десятку самых пьющих регионов России, заняв третью, девятую и десятую строчки, Новосибирская область признана самой непьющей в Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября на сайте проекта.

В общем рейтинге Республика Бурятия заняла 83-ю позицию, Иркутская область — 77-ю, а Забайкальский край — 76-ю. Новосибирская область попала на 22-ю строчку, улучшив показатели на 17 пунктов с 2016 года. Также она стала самым «трезвым» регионом Сибири. Следом идут Томская и Омская области, расположившись на 27-й и 40-й позициях.

«По итогам исследования российских регионов за 2017 год самыми „трезвыми“ регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказалась Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область», — сказано в сообщении.

Чтобы оценить трезвость каждого региона, авторы проанализировали открытые данные и статистику таких ведомств, как МВД, Росалкогольрегулирование, Министерство здравоохранения, Роскомнадзор и Росстат.

Исследователи учитывали продажу алкоголя в регионах, количество смертей от отравления алкоголем, людей, которые состоят на учёте с алкоголизмом и алкогольными психозами.

Также аналитики в качестве критериев взяли количество преступлений, в которых участвовали нетрезвые люди, и объём проданного алкоголя в регионе. Кроме того они сравнили время запрета продажи алкоголя в разных регионах.

Напомним, что в апреле иркутские следователи обвинили мать четырёхмесячного ребёнка в спаивании водкой из детской бутылочки — ранее девушка лишилась родительских прав на двух маленьких детей.