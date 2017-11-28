Единственный в Сибири детский хоспис Иркутска принял первых пациентов

Иркутский детский хоспис, который является единственным подобным учреждением в Сибирском федеральном округе, принял первых пациентов, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения правительства Иркутской области.

В хоспис были доставлены 10 детей, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи. Некоторые из юных пациентов размещены в палатах для пребывания детей вместе с родителями.

По словам главврача учреждения Ольги Ермаковой, ранее в детском хосписе начала функционировать выездная служба. В её составе врачи-педиатры, невролог, средний медперсонал, психолог и социальный работник. Бригада медиков обслуживает детей, нуждающихся в амбулаторной паллиативной помощи, проживающих в муниципальных образованиях Иркутского и Шелеховского районов, включая города Иркутск и Шелехов.

Основная цель выездной патронажной медицинской помощи детям — мониторинг состояния здоровья пациентов с неизлечимыми заболеваниями, находящихся в домашних условиях. За время работы детского хосписа с начала ноября выездная бригада посетила семь семей.

В самом хосписе, рассчитанном на пребывание 25 пациентов в возрасте от года до 18 лет, работают семь врачей, 14 медицинских сестёр и девять младших медицинских сестёр. На создание нового медицинского объекта из бюджета региона было выделено более 7,6 млн рублей.

Напомним, в декабре алтайский художник стал призёром международного конкурса картин для хосписов.