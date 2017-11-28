Экс-министр здравоохранения Забайкальского края задержан по подозрению во взятках

Правоохранительные органы задержали в Хабаровске бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина, он подозревается в получении 16 млн рублей в качестве взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, Лазуткин организовал схему получения откатов при заключении госконтрактов на поставку в Забайкалье высокотехнологичного медицинского оборудования. Вместе с одним из своих подчинённых чиновник обеспечивал победу определённых фирм в аукционах и получал от них деньги. По подсчётам правоохранителей, за два года действия схемы экс-министру в качестве взяток было передано 16 млн рублей, а его подчинённому — 1,6 млн рублей.

Следствие установило личности трёх руководителей коммерческих фирм, занимавшихся поставками медоборудования и причастных к коррупционной схеме, двое из них по решению суда арестованы, ещё один отпущен под подписку о невыезде. 28 ноября был задержан сам Лазуткин, следственно-оперативная группа доставила его в Читу, решается вопрос об избрании меры пресечения. По месту жительства экс-чиновника и в краевом минздраве проведены обыски.

Уголовное дело в отношении бывшего министра и его подчинённого возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по этому обвинению им обоим грозит до 15 лет лишения свободы. С учётом значимости и сложности уголовного дела его расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных уголовных дел регионального следкома.

Напомним, в июле в Алтайском крае суд признал бывшего замглавы региона Юрия Денисова виновным в получении взяток, а его жену Татьяну — в посредничестве во взяточничестве.