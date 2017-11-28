 

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края задержан по подозрению во взятках

 28 ноября, 15:35
подходящие темы
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края задержан по подозрению во взятках
Фото с сайта globallookpress.com

Правоохранительные органы задержали в Хабаровске бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина, он подозревается в получении 16 млн рублей в качестве взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, Лазуткин организовал схему получения откатов при заключении госконтрактов на поставку в Забайкалье высокотехнологичного медицинского оборудования. Вместе с одним из своих подчинённых чиновник обеспечивал победу определённых фирм в аукционах и получал от них деньги. По подсчётам правоохранителей, за два года действия схемы экс-министру в качестве взяток было передано 16 млн рублей, а его подчинённому — 1,6 млн рублей.

Следствие установило личности трёх руководителей коммерческих фирм, занимавшихся поставками медоборудования и причастных к коррупционной схеме, двое из них по решению суда арестованы, ещё один отпущен под подписку о невыезде. 28 ноября был задержан сам Лазуткин, следственно-оперативная группа доставила его в Читу, решается вопрос об избрании меры пресечения. По месту жительства экс-чиновника и в краевом минздраве проведены обыски.

Уголовное дело в отношении бывшего министра и его подчинённого возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по этому обвинению им обоим грозит до 15 лет лишения свободы. С учётом значимости и сложности уголовного дела его расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных уголовных дел регионального следкома.

Напомним, в июле в Алтайском крае суд признал бывшего замглавы региона Юрия Денисова виновным в получении взяток, а его жену Татьяну — в посредничестве во взяточничестве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.03.2016, 08:00 • интервью

Экс в большом городе

18 марта 2014 года президент Путин отправил Василия Юрченко в отставку с официальной формулировкой — «в связи с утратой доверия». С тех пор прошло почти два года. В интервью Сиб.фм экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко высказал своё мнение по отношению к основным событиям двух прошедших лет.
 20 ноября, 17:45 • короче

Короче: нехватка инсулина

Почему жители Новосибирска с диабетом жалуются на нехватку инсулина, где не хватает медперсонала и когда власти обещают решить проблему.
 17 ноября, 22:44 • статья

Генотип спасения

Как потенциальные доноры костного мозга включаются в Национальный регистр, почему их должно становиться больше и в чём Новосибирский центр крови стал первым в стране.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
присоединяйтесь!
    