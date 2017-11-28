Гендиректор «Аэропортов Красноярья» и его заместитель арестованы по обвинению во взятках

Уголовное дело о взятках на сумму более 2 млн рублей возбуждено в отношении генерального директора госпредприятия «Аэропорты Красноярья» и его заместителя, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения Западно-сибирского следственного управления на транспорте.

Федеральное предприятие «Аэропорты Красноярья» по решению правительства РФ было создано в Красноярском крае в 2012 году для оперативного управления имуществом аэропорта города Кодинска, а также аэропортов в посёлках Мотыгино, Северо-Енисейск, Бор (аэропорт Подкаменная Тунгуска) и селе Туруханск.

Оперативники МВД и ФСБ установили, что гендиректор компании дважды получал взятки от руководителей коммерческих организаций за лоббирование интересов и общее покровительство их финансово-хозяйственной деятельности. Взятки передавались как в виде денег, так и в виде ценного имущества. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 2,1 млн рублей.

Также выяснилось, что заместитель директора неоднократно получал от снабжающей «Аэропорты Красноярья» организации взятки в виде имущества на общую сумму 160 тысяч рублей. Взамен работник госпредприятия должен был обеспечить заключение контрактов на поставку товаров.

Уголовное дело в отношении обоих работников возбуждено по пункту «в» части 5 и по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на 15 лет. По ходатайству следствия суд принял решение арестовать подозреваемых.

Напомним, в марте 2016 года следователи заподозрили в получении взятки главного таможенника новосибирского аэропорта Толмачёво.