Красноярский профессор стала лучшим преподавателем России из-за пословиц для бухгалтеров

Профессор Сибирского федерального университета Ольга Харченко победила в международном конкурсе для преподавателей вузов, специалист отправила практикум по бухучёту с заданиями-пословицами и кроссвордами, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Профессор Института экономики, управления и природопользования СФУ Ольга Харченко победила в третьем международном конкурсе University Teacher-2017. Конкурс проводился среди педагогов восьми стран по категориям: ассистент, старший преподаватель, доцент и профессор в 18 учебных дисциплинах.

«Я разработала практикум для экономистов-бакалавров, несколько лет назад выпустила работу, а сейчас отправила на конкурс. В практикуме по бухучёту собраны многолетние наработки, кстати, наша кафедра с 2013 года проводит Всероссийские олимпиады по бухучёту», — рассказала Сиб.фм профессор СФУ Ольга Харченко.

Среди методическим материалов для бухгалтеров есть и творческие задания, например собрать бухгалтерский термин из первых букв фразеологизмов, которые используют экономисты. Среди заданий есть и бухгалтерский сканворд.

Например: о событии после отчётной даты — «Ждать у моря погоды», выбрать идентичный метод начисления амортизации основных средств для целей бухгалтерского и налогового учёта — «Убить двух зайцев». Отсутствие времени или возможности почитать специальную экономическую литературу это — «Руки не доходят».

Напомним, что в ноябре красноярский университет стал вторым центром изобретательности в России.