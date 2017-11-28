 

Красноярский рецидивист продавал штык от автомата Калашникова

 28 ноября, 18:49
подходящие темы
Красноярский рецидивист продавал штык от автомата Калашникова
Фото с сайта globallookpress.com

Транспортная полиция задержала в Красноярске мужчину, который пытался продать штык-нож к автомату АК-47, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

За холодное оружие продавец планировал выручить 6 тысяч рублей. После того, как оперативная информация о том, что мужчина ищет покупателя, поступила полицейским, они задержали его с поличным.

По заключению эксперта, изъятый у мужчины предмет является армейским штык-ножом к автомату Калашникова и был изготовлен на заводе. По закону такие изделия относятся к военному холодному оружию колюще-режущего действия.

Продавцом штыка оказался 51-летний ранее судимый житель Красноярска. Отделом дознания Сибирского ЛУ МВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт оружия»). Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

Напомним, в конце 2016 года полиция обнаружила в квартире жителя города Берёзовского Кемеровской области целый арсенал незаконно хранящегося оружия времён Гражданской войны.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 10 мая, 11:49 • репортаж

Танк из холодильника

Как и из чего в Новосибирской области воссоздают модели советской бронетехники. И главное — зачем. Корреспондент Сиб.фм съездил в Колывань и посмотрел на местного бронника.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    