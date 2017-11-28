Красноярский рецидивист продавал штык от автомата Калашникова

Транспортная полиция задержала в Красноярске мужчину, который пытался продать штык-нож к автомату АК-47, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

За холодное оружие продавец планировал выручить 6 тысяч рублей. После того, как оперативная информация о том, что мужчина ищет покупателя, поступила полицейским, они задержали его с поличным.

По заключению эксперта, изъятый у мужчины предмет является армейским штык-ножом к автомату Калашникова и был изготовлен на заводе. По закону такие изделия относятся к военному холодному оружию колюще-режущего действия.

Продавцом штыка оказался 51-летний ранее судимый житель Красноярска. Отделом дознания Сибирского ЛУ МВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 4 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт оружия»). Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

Напомним, в конце 2016 года полиция обнаружила в квартире жителя города Берёзовского Кемеровской области целый арсенал незаконно хранящегося оружия времён Гражданской войны.