Лётчик из Читы совершил 100 витков в штопоре и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Забайкальский пилот сверхлёгкого самолёта Dragonfly Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив 100 витков в плоском штопоре, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения ТАСС.

Рекорд был установлен ещё в августе 2014 года на аэродроме Каштак в окрестностях Читы. Тогда Кулеш посвятил свой полёт столетию фигуры высшего пилотажа, впервые выполненной российским пилотом Константином Арцеуловым в сентябре 1916 года. В сентябре 2016 года это достижение Кулеша вписали в «Книгу рекордов России».

Информацию о том, что рекорд попал ещё и в Книгу Гиннесса, пилот получил недавно — вместе с поздравлениями от составителей. В Чите Кулеш известен не только как лётчик-ас, но и как архитектор, скульптор и автор памятника князю Александру Невскому на привокзальной площади Читы.

Напомним, в мае Центральный районный суд Читы приговорил Кулеша к штрафу за полёты с просроченным свидетельством пилота и выполнение петли Нестерова с пассажирами на борту.