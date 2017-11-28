Мэрия предложила три места для строительства новой ледовой арены в Новосибирске

В правительстве области обсудили места для размещения нового ледового дворца спорта в Новосибирске — мэрия предложила три варианта, узнал корреспондент Сиб.фм из аккаунта в соцсети Facebook мэра Новосибирска Анатолия Локтя 28 ноября.

На своей странице Анатолий Локоть отметил, что для него наиболее предпочтительным кажется размещение ледовой арены либо в Октябрьском районе, либо на территории бывшего военного городка, либо рядом с НГАУ.

«Первый участок — территория бывшего военного городка. Здесь развитая инфраструктура, недалеко метро. При выборе этого места нужно будет расширить улицы Бориса Богаткова и Военную, строительство улицы Михаила Кулагина, части улицы Василия Старощука, — отметил мэр. — Вторая площадка находится на территории НГАУ. Этот участок ограничен улицами Никитина, Есенина и Кошурникова. Здесь есть готовая инфраструктура и коммуникации, рядом станция метро „Золотая Нива“ и все виды наземного транспорта. Третий участок — на Немировича-Данченко, но в границах, предназначенных для строительства объектов спорта».

Анатолий Локоть подчеркнул, что мэрия Новосибирска по-прежнему против варианта с массовой жилой застройкой, который активно обсуждался ранее. О результатах обсуждения с правительством мэр не сообщил.

Напомним, 15 ноября Локоть предложил построить новый ледовый дворец спорта на территории бывшего военного городка, рядом с парком-выставкой «Россия — Моя история».