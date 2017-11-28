 

Новосибирская спортсменка подняла 378,5 кг и побила мировой рекорд на кубке России

 28 ноября, 16:31
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Новосибирская спортсменка подняла 378,5 кг и побила мировой рекорд на кубке России
Анна Вишняк. Фото Алёны Мартыновой

На кубке России по пауэрлифтингу в Барнауле новосибирская спортсменка Анна Вишняк установила новый мировой рекорд, подняв 378,5 килограмма в общей сумме, сообщил корреспонденту Сиб.фм тренер девушки Артём Быховец 28 ноября.

На соревнованиях Анна Вишняк победила во всех заявленных категориях. В состязаниях приняли участие 340 человек, 30 % участников были девушки. За кубок России поборолись спортсмены из Алтайского, Красноярского краёв, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Свердловской областей.

«Самую большую команду привезла сборная Новосибирской области — порядка 40-50 человек, многие из них выиграли в абсолютном первенстве», — рассказал организатор соревнований Михаил Кулешов.

Тренер Артём Быховец привёз команду «Стальной медведь» из 20 человек. Анна Вишняк — одна из сильнейших спортсменок. На соревнованиях она выступала в весовой категории до 50 килограммов.

Анна Вишняк и Артём Быховец. Фото Вячеслава Дементьева

«Аня — наша элита. Она присела с весом 127,5 килограмма, лёжа пожала 90 килограммов, на становую тягу — 161 килограмм. В становой тяге она превысила рекорд мира на полкилограмма. И в сумме собрала 378,5 килограмма, чем на килограмм превысила действующий мировой рекорд», — отметил тренер.

На вопрос корреспондента Сиб.фм о том, насколько травмоопасен для девушки подъём большого веса, Артём Быховец пояснил, что пауэрлифтинг безопасен для женщин, если всё делать последовательно.

«Чтобы не было никаких негативных явлений, нужно для начала сделать хорошую базу — укрепить все мышцы и связки. Тогда уже можно спокойно замахиваться на мировые рекорды, если на них готова», — сказал Быховец.

Актриса театра «Старый дом» Лариса Чернобаева. Фото Вячеслава Дементьева

Среди новосибирских спортсменок также успешно выступила Галина Ельчина — она улучшила два своих мировых рекорда в становой тяге и в жиме в софт экипировке, и заняла первые места. Анна Новосёлова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Актриса театра «Старый дом» Лариса Чернобаева заняла третье место в жиме, тяге и сумме троеборья, несмотря на большой перерыв.

Команда «Стальной медведь». Фото Вячеслава Дементьева

Галина Ельчина, Андрей Колбин и Евгений Краснухин впервые выполнили нормативы мастеров спорта международного класса.

Напомним, в марте в Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева проучила мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.

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