Новосибирские спасатели открыли машину с грудным ребёнком на морозе

Жительница Новосибирска оставила годовалую дочь и ключи в машине, спасатели открыли дверь авто женщине без ключей, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Молодая мама случайно заперла годовалую дочь на морозе более −10 ºС. Женщина оставила ключи в замке зажигания и захлопнула дверь заведённого автомобиля.

Вызов спасателям поступил с улицы Толбухина около 14:18. Экипаж спасателей МАСС оперативно прибыл на место и открыл переднюю дверь автомобиля, ребёнок не пострадал.

При сне в заведённой машине зимой есть риск не только замёрзнуть, но и отравиться угарным газом от включённого двигателя, утверждают пользователи форума passatworld.ru.

Напомним, что в ноябре грудной ребёнок попал в больницу из-за разводчиков 50 кошек в новосибирской квартире.