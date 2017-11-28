Новосибирские спасатели открыли машину с грудным ребёнком на морозе
28 ноября, 18:35
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Жительница Новосибирска оставила годовалую дочь и ключи в машине, спасатели открыли дверь авто женщине без ключей, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
Молодая мама случайно заперла годовалую дочь на морозе более −10 ºС. Женщина оставила ключи в замке зажигания и захлопнула дверь заведённого автомобиля.
Вызов спасателям поступил с улицы Толбухина около 14:18. Экипаж спасателей МАСС оперативно прибыл на место и открыл переднюю дверь автомобиля, ребёнок не пострадал.
При сне в заведённой машине зимой есть риск не только замёрзнуть, но и отравиться угарным газом от включённого двигателя, утверждают пользователи форума passatworld.ru.
Напомним, что в ноябре грудной ребёнок попал в больницу из-за разводчиков 50 кошек в новосибирской квартире.