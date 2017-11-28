Иркутские учёные рассказали о загрязнении снега из-за промзоны Нижнеангарска и Северобайкальска и доказали, что отходы туристов из выгребных ям приводят к гибели рыбы и водорослей, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Экологи иркутского Института географии имени Сочавы СО РАН назвали самые загрязнённые места Байкала. Учёные исследовали пробы снега и воды на уникальном озере.

Основные источники загрязнения атмосферы на озере Байкал — промышленные предприятия, участки Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, а также массы загрязнённого воздуха из Иркутско-Черемховского промузла.

Самая высокая опасность исходит из воздушных выбросов предприятий и котельных Байкальска, Слюдянки, Северобайкальска, Нижнеангарска и посёлков на берегу Байкала. При этом города и заводы дальше охранной зоны в 200 километрах от озера почти не влияют на экологию.

Экологи назвали три района с аномально грязным снегом — прибрежная зона Приольхонья, в долине реки Селенги и в районе посёлков Баргузин и Усть-Баргузин. Учёные отметили увеличение содержания сульфатов, нитратов, фтора и некоторых тяжёлых металлов при снижении концентрации кальция, магния и калия в снеговой воде Байкала.

Учёные утверждают, что воду из Байкала по-прежнему можно пить, но не в районе Листвянки.

Из-за рельефа местности в районе Листвянки в грунтовых водах застаиваются неочищенные бытовые стоки, которые сначала попадают в выгребные ямы, следом — в грунтовые воды и прямо в Байкал, утверждают исследователи.

«Усугубляет ситуацию множество туристов в посёлке. Кроме токсического влияния на человека, стоки способствуют развитию водорослей и патогенных микроорганизмов. В итоге это может привести к зарастанию мелководья озера, гибели икры и мальков уникальных рыб», — подчеркнула завлабораторией Института географии имени Сочавы СО РАН Ирина Белозерцева.

Напомним, что в ноябре дети и школьники стали самыми чистоплотными жителями Новосибирской области.