 

Туристы Листвянки загадили питьевую воду Байкала — экологи СО РАН

 28 ноября, 17:01
были упомянуты
подходящие темы
Туристы Листвянки загадили питьевую воду Байкала &mdash; экологи СО РАН
фотографии предоставлены пресс-службой en+ group

Иркутские учёные рассказали о загрязнении снега из-за промзоны Нижнеангарска и Северобайкальска и доказали, что отходы туристов из выгребных ям приводят к гибели рыбы и водорослей, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Экологи иркутского Института географии имени Сочавы СО РАН назвали самые загрязнённые места Байкала. Учёные исследовали пробы снега и воды на уникальном озере.

Основные источники загрязнения атмосферы на озере Байкал — промышленные предприятия, участки Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, а также массы загрязнённого воздуха из Иркутско-Черемховского промузла.

Самая высокая опасность исходит из воздушных выбросов предприятий и котельных Байкальска, Слюдянки, Северобайкальска, Нижнеангарска и посёлков на берегу Байкала. При этом города и заводы дальше охранной зоны в 200 километрах от озера почти не влияют на экологию.

Экологи назвали три района с аномально грязным снегом — прибрежная зона Приольхонья, в долине реки Селенги и в районе посёлков Баргузин и Усть-Баргузин. Учёные отметили увеличение содержания сульфатов, нитратов, фтора и некоторых тяжёлых металлов при снижении концентрации кальция, магния и калия в снеговой воде Байкала.

Учёные утверждают, что воду из Байкала по-прежнему можно пить, но не в районе Листвянки.

Из-за рельефа местности в районе Листвянки в грунтовых водах застаиваются неочищенные бытовые стоки, которые сначала попадают в выгребные ямы, следом — в грунтовые воды и прямо в Байкал, утверждают исследователи.

«Усугубляет ситуацию множество туристов в посёлке. Кроме токсического влияния на человека, стоки способствуют развитию водорослей и патогенных микроорганизмов. В итоге это может привести к зарастанию мелководья озера, гибели икры и мальков уникальных рыб», — подчеркнула завлабораторией Института географии имени Сочавы СО РАН Ирина Белозерцева.

Напомним, что в ноябре дети и школьники стали самыми чистоплотными жителями Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18.09.2015, 13:49 • репортаж

Уборочная компания

Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала», чтобы увидеть, как совместная очистка берегов улучшает экологию и меняет массовое сознание.
 17.08.2015, 07:00 • тест

Тест: на Байкал или на диван?

5 сентября группа компаний En+ Group организует акцию «360 минут ради Байкала» для уборки берегов самого чистого и глубокого пресноводного озера планеты. Одно дело — прибраться на лужайке возле подъезда, другое — отправиться спасать национальное достояние. Наш тест поможет определить, что вы знаете о Байкале и стоит ли эти знания расширить.
 3.10.2013, 14:20 • интервью

Чья очередь выносить мусор?

Корреспондент Сиб.фм поговорил с четырьмя эковолонтёрами из Новосибирска, Алтая и Иркутска, которые безвозмездно очищают загрязнённые территории, и узнал, ради чего они стараются и почему их цель недостижима.
 20.09.2013, 14:00 • репортаж

Наступят времена почище

Стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, банки из-под пива, колпаки с автомобильных колёс и бытовая техника — вот неполный список того, что отдыхающие оставляют после себя на побережье Байкала. Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала».
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 15 ноября, 23:06 • новость

Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых лидеров своей отрасли.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
присоединяйтесь!
    