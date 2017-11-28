Власти закрыли единственную вечернюю школу в оплоте пастухов Алтая

Администрация Кош-Агачского района без спроса закрыла единственную вечернюю школу, прокуратура потребовала узнать мнение девяти тысяч жителей, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Алтай.

Районная администрация закрыла единственную вечернюю школу в райцентре Кош-Агач. Прокуратура Кош-Агачского района назвала решение о ликвидации школы незаконным согласно норм законодательства об образовании.

Решение принято без учёта мнения жителей и без заключения комиссии по оценке последствий такого решения, сообщила местная прокуратура.

Прокурор Кош-Агачского района принёс протест на нарушение закона и потребовал у главы администрации устранить нарушение.

Кош-Агач основан в 1801 году, и вся история села связана с развитием культурных и экономических отношений между Россией и Монголией, входившей до 1911 года в состав китайской империи Цин. Село развивалось как торговый центр юга Горного Алтая. По информации портала «Алтай туристский», здесь сосредоточено основное поголовье овец и коз Алтая с 1928 года.

Население на 2016 год составляет более девяти тысяч человек и прирастает, согласно Всероссийской переписи населения здесь живёт шесть тысяч казахов, более 1,1 тысячи алтайцев и более 300 человек русских.

По данным прокуратуры, в феврале 2017 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев был задержан по подозрению в получении взятки размером в 3 млн рублей за победу строительной фирмы на аукционе по строительству школы. Также, по версии следствия, в феврале 2016 года Ауельхан Джаткамбаев и начальник управления образования Эдуард Каранов с другими лицами создали преступную группировку для получения взяток при проведении аукционов по госзакупкам.

Напомним, в ноябре выяснилось, что радиоактивный спортзал работал в одной из школ Кузбасса.