 

Водитель грузовика в Кузбассе наехал на теплотрассу и оставил без отопления десятки домов

 28 ноября, 17:59
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Водитель грузовика в Кузбассе наехал на теплотрассу и оставил без отопления десятки домов
Фото с сайта 42.мвд.рф

В городе Прокопьевске Кемеровской области водитель самопогрузчика забыл опустить стрелу; проезжая под теплотрассой, он повредил её и оставил без отопления десятки домов, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Коммунальной, напротив дома № 5, водитель грузового автомобиля наехал на компенсатор тепловых сетей и скрылся.

Сотрудники ГИБДД нашли автомобиль марки «Мицубиси Фусо Файтер» и задержали его водителя.

По словам мужчины, после проведения работ он забыл опустить стрелу самопогрузчика. В пресс-службе корреспонденту Сиб.фм уточнили, что без отопления на полчаса остались несколько десятков домов.

«Удалось найти водителя благодаря камерам видеонаблюдения. Он видел, что попал в ДТП, но почему-то решил скрыться, — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Владимир Сергеев. — ГИБДД проводит проверку и устанавливает сумму ущерба. Если компания, которой принадлежат теплосети, решит, что имуществу нанесён значительный вред, то они смогут подать заявление в полицию. Тогда может быть заведено уголовное дело по статье 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение имущества“)».

Инспекторы составили административный протокол в отношении водителя за оставление места ДТП. Наказание за это нарушение — лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев, или арест на 15 суток.

Напомним, что в августе более 140 домов в Новосибирске остались без горячей воды.

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