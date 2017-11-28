 

Женщина организовала подпольное казино в тихом центре Новосибирска — прокуратура

 28 ноября, 17:54
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Женщина организовала подпольное казино в тихом центре Новосибирска &mdash; прокуратура
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи обвинили 43-летнюю женщину и девятерых мужчин в организации подпольного казино в бизнес-центре, трое из них признали вину, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Жительница Новосибирска и девять мужчин организовали подпольное казино в бизнес-центре, утверждает прокуратура. По версии следствия, они занимались нелегальным бизнесом с июня по август 2016 года в арендованном помещении по адресу улица Коммунистическая, 6.

Обвиняемая купила покерные столы, рулетку, колоды карт и фишки, наняла охранников и барменов. В ведомстве сообщают, что женщина руководила заведением, привлекала игроков и лично обменивала деньги посетителей на фишки. Заведение было оборудовано видеокамерами, и попасть туда могли только проверенные клиенты.

Крупье стали мужчины в возрасте от 28 до 35 лет, трое обвиняемых дали признательные показания, остальные от дачи любых пояснений отказались.

Дело о подпольном казино в центре Новосибирска расследовано во втором отделе по особо важным делам регионального СКР. Зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинение десятерым фигурантам по пункту «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Максимальное наказание предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Представители бизнес-центра «Антарес» не смогли прокомментировать наличие подпольного казино в беседе с корреспондентом Сиб.фм. Улица Коммунистическая является одновременно историческим и деловым центром Новосибирска — на участке площадью около 800 квадратных метров расположены шесть бизнес-центров.

Напомним, что в июле полицейские ликвидировали незаконный игровой клуб в Хакасии.

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