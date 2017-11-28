Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник, сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы региональной полиции Наталья Суковатова 28 ноября.

Инцидент произошёл 25 ноября в одном из баров на улице Ленина в Новосибирске. По версии полиции, между посетителями произошёл конфликт: один из мужчин сделал четыре не прицельных выстрела из травматического пистолета «Гранд Пауэр» и скрылся.

Были ранены три человека — два посетителя и охранник. Как пояснила корреспонденту Сиб.фм Наталья Суковатова, ранения были не настолько серьёзные, чтобы госпитализировать пострадавших. Двум мужчинам была оказана помощь на месте, третьего увезли в больницу, после чего отпустили домой.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и установили личность стрелявшего — им оказался 23-летний житель Новосибирска.

Оперативники выяснили, что молодой человек взял травматический пистолет в машине друга, с которым он находился в баре. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия»). На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в октябре в Новосибирске возле рынка в Дзержинском районе произошла перестрелка — полиция установила личности участников кровавой разборки.