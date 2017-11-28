Житель Томска спрятал от приставов машину за углом их здания

Судебные приставы Томска заставили должника начать погашать долги перед банком, арестовав его машину, которую тот неудачно спрятал от них, узнал корреспондент Сиб.фм 28 ноября из сообщения ведомства.

Кредиторская задолженность автовладельца перед банком составляла 70 тысяч рублей. На его счетах денег не оказалось, никаких источников доходов у него не было, однако в его собственности числился автомобиль Toyota Camry 2005 года выпуска.

Чтобы исключить возможность продажи машины и передачи её третьим лицам, сотрудник районного отдела судебных приставов направил в ГИБДД постановление о запрете регистрации на иномарку. Затем должника вызвали на беседу в управление ФССП.

Явившись в отдел, безработный должник пояснил, что не имеет никакой возможности выплатить долг. На наводящий вопрос о том, каким образом он добрался до управления, расположенного в Академгородке, должник уверенно ответил, что доехал на общественном транспорте.

Выйдя из кабинета, чтобы откопировать паспорт мужчины, судебный пристав заодно решил проверить, не обманывает ли его автовладелец и не стоит ли на противоположном торце здания искомая Toyota Camry. Предположение сотрудника подтвердилось, в окно он увидел машину должника.

На иномарку сразу же был наложен арест, после чего авто оставили на ответственное хранение владельцу. Судебные приставы не исключают, что после этого безработный житель Томска всё-таки найдёт средства на погашение долга, так как через несколько дней после ареста автомобиля он принёс первые 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее житель Омска распилил автомобиль на части, чтобы не платить транспортный налог.