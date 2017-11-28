Жители Новосибирска получат бесплатный кофе за пост в соцсетях

Детский фонд «Солнечный город» объявил начало акции «Щедрый Вторник» совместно с одной из кофеен Новосибирска, узнал 28 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице фонда в соцсети Instagram.

Обязательным условием является фото или видео на фоне баннера, которое необходимо выложить в соцсети с хештегами и призывом помогать детям вместе с БФ «Солнечный город». Участники, выполнившие условие, получают бесплатный стаканчик капучино. Одним из гостей на мероприятии стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Я рад, что Новосибирск откликнулся на эту акцию. Я считаю, что отличительная особенность Новосибирска — в доброте, в способности оказать поддержку. Я был уверен, что новосибирцы откликнутся на этот призыв: делайте добро людям, и оно вернётся к вам! Всем известен закон сохранения энергии, так же и добро — оно сохраняется и возвращается», — записал видеообращение к жителям города Анатолий Локоть.

Поддержать благотворительную акцию приехали гости из команды путешественников на собачьих упряжках «Сибирская одиссея» вместе с якутскими лайками.

Мероприятие будет проходить во вторник, 28 ноября, с 15:00 до 19:00 в кофейне на Вокзальной магистрали.

Напомним, в ноябре стало известно, что благотворительная акция новосибирского фонда позволит каждому совершить новогоднее чудо.