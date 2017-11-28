 

Жители Новосибирска заплатили с начала года более 147 млрд рублей налогов

 28 ноября, 11:37
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Жители Новосибирска заплатили с начала года более 147 млрд рублей налогов
Фото с сайта globallookpress.com

Налоговые поступления в Новосибирской области составили свыше 147 млрд рублей, а страховые взносы — более 105 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 28 ноября.

По данным налоговой службы, с начала 2017 года по состоянию на 24 ноября в консолидированный бюджет России поступили администрируемые доходы в размере 147,233 млрд рублей, в федеральный бюджет — 39,611 млрд рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 107,622 млрд рублей.

Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование составил 105,337 млрд рублей, взносов на пенсионное страхование — 78,188 млрд рублей, на социальное страхование — 9,066 млрд рублей, на медицинское страхование — 18,083 млн рублей.

В ноябре жители Новосибирской области заплатили 5,471 млрд рублей налогов и сборов. Из федерального бюджета было возвращено 210 млн рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 5,681 млрд рублей.

Напомним, 15 ноября председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев призвал депутатов и чиновников мэрии заплатить в срок транспортный налог и налог на имущество, пополнив таким образом городской бюджет.

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